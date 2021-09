Exšéfa Homolky Dbalého znovu obžalovali kvůli zakázkám

Třetí větev kauzy spadá do období let 2006 až 2011 a zahrnuje mimo jiné zmanipulování tendru nemocnice na dodání zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie. Již dříve chtěl soud stíhání zastavit, státní zástupce ale nesouhlasil.

Policie jednoho z obviněných - podle kontextu Dbalého - viní z trojího přijetí úplatku a z trojnásobného porušení povinnosti při správě cizího majetku, za což hrozí pět až 12 let vězení. Druhý obviněný může dostat totožný trest za přijetí úplatku a za pomoc k porušení povinnosti. Zbývající dva stíhaní čelí obvinění z podplácení a také z pomoci k porušení povinnosti a lze jim uložit roční až šestileté vězení.

Exředitel Homolky Dbalý dostal deset let, propadne mu majetek Krimi

Dbalý byl ve třetí větvi případu již obžalovaný, a to za to, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů údajně poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici, šlo nejméně o 17,8 milionu korun.

Státní zástupce však obžalobu od pražského městského soudu z procesních důvodů stáhl, a to proto, aby ji spojil do společného řízení s další obžalobou, kterou v souvislosti s touto kauzou původně podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Věc se proto znovu dostala do stadia vyšetřování.