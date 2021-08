Exposlanec Škárka dostal za výroky o zrůdách podmínku

„Tyto děti s IQ kolem padesátky budou pro společnost jen přítěží. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl ve svém příspěvku s tím, že stát se podle něj musí probrat a zbavit se zbytečných lidí. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmějí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ apeloval tehdy Škárka.

Nyní u soudu uvedl: „Lituji formy, ale za svůj názor, že inkluze je špatná a že systém neziskovek je špatný, se nestydím. Chtěl jsem vyburcovat lidí z letargie, spousta lidí se bojí říct svůj názor. Mám pocit, že se blížíme k demokratické totalitě.“ Škárka připomněl, že svůj příspěvek na Facebook pověsil poté, co vypil dva litry vína. „Jde o text s jasnou alkoholovou nadsázkou. Poslední věta byla: Zbavte se Škárky. Je tedy jasné, že jsem to nemohl myslet vážně.“ Někdejší politik operoval i tím, že slovo zrůda je podle slovníku terminus technicus: „Je to označení pro plod, který není zdravě vyvinutý.“