Expolicista sdílel dětské porno. Vyvázl bez trestu, ale s ostudou

„Najdi mi ještě nějaké moooc mladé, zjistil jsem, že mi moooc vzrušují,“ napsal Kříž dotyčnému člověku poté, co od něho obdržel několik prvních fotografií. U soudu Kříž tvrdil, že není žádný úchyl a že to celé vzniklo pouze kvůli jeho zvědavosti.

„Když jsem pak otevřel první dva e-maily, tak jsem zjistil, že mi poslal dětské porno. Vůbec mě to nezaujalo, natož aby mě to vzrušovalo. Tak jsem mu hned odpověděl, že mě tohle nezajímá,” doplnil.

Vyhýbavě odpovídal na otázku soudu, proč některé soubory přeposílal dalším lidem. „Asi jsem na to nějak omylem kliknul a někam to odeslal. Je to pár let zpátky, detaily si už nepamatuju. S internetem jsem naprostý laik, proto jsem také ani ty maily s fotkami nesmazal. Prostě jsem se na to vykašlal,“ uvedl dále obžalovaný muž.