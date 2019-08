Exekutoři nevědí, zda byla Krejčířova vila před požárem pojištěna. Peníze by dostala manželka

Jak dále vysvětlila, případná pojistka by byla vyplacena Krejčířové. Pokud by pak peníze Krejčířová použila na opravu budovy, nepodléhaly by exekuci. „V tomto případě by bylo složité finance postihnout i v případě, pokud by k opravám či novému vybudování nedošlo, neboť předmětná exekuce je vedena proti panu Krejčířovi, nikoli proti jeho ženě,“ vysvětlila mluvčí komory.