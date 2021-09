Estébáci dostali za šikanu disidentů po letech symbolické podmínky

Obhájci obžalovaných vesměs tvrdili, že jejich klienti pouze plnili rozkazy nadřízených nebo že postupovali v souladu se zákony a interními předpisy. Dudkův advokát například uvedl, že jeho klient „byl moc malý pán na to, aby o něčem rozhodoval“. Tato tvrzení odmítl žalobce s tím, že obžalovaní měli povinnost plnění rozkazů odepřít, pokud by jím páchali trestný čin.

Jedním z nucených emigrantů byl i hudebník Vratislav Brabenec, člen skupiny The Plastic People of The Universe. Brabenec, stejně jako ostatní členové skupiny, byl v podstatě pod neustálým dohledem StB V roce 1976 byl i s dalšími členy skupiny z údajných politických důvodů zatčen a uvězněn. Asi měsíc po propuštění z vězení Brabenec na základě výzvy Václava Havla podepsal Chartu 77. Od té chvíle už mu StB nedala pokoj.

Podle Brabence se Dudek se Šimákem vždy postarali o to, aby přišel o jakoukoliv práci. Při neustálých domovních prohlídkách mu také vyhrožovali, že zmanipulují důkazy tak, aby šel do vězení nebo že mu zastřelí psa. Když mu vyhrožovali únosem dvouleté dcery emigroval nakonec hudebník i s rodinou v roce 1982 do Kanady, kde se živil jako zahradní architekt a do České republiky se vrátil o patnáct let později.