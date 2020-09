Dvojici v Poličce polil vroucí vodou a pobodal, tvrdí obžaloba. Hrozí mu výjimečný trest

Poškozeným mužem je Gruzínec, který ale v Česku žil pod falešnou identitou jako bulharský občan Bohdan A. Obžalovaný Zeinalov přijel do Česka i s manželkou a synem letos v únoru na jeho pozvání, měl slíbenou práci a výdělek. Pracovat nakonec začal někdy koncem března v poličském masokombinátu.

Incident se odehrál 29. dubna. Bohdan A. údajně žádal 5000 amerických dolarů za to, že nedojde k zveřejnění erotického videa se Zeinalovovou manželkou.

Zeinalov na něj a jeho přítelkyni zaútočil podle obžaloby nožem s čepelí dlouhou devět centimetrů, který vzal v kuchyňce ubytovny, a vroucí vodou ohřátou v rychlovarné konvici.

„Vstoupil do pokoje, kde poškození spali, a vylil na ně vroucí vodu. Poté, co se probudili, zaútočil na ně nožem tak, že bodl poškozenou do hrudníku a poté i poškozeného. Nožem na ně dále útočil, a to až do doby, kdy syn a manželka obžalovaného chytili, drželi a tím umožnili poškozeným utéct,“ stojí v obžalobě.

Muži obžalovanému z pokusu o dvě vraždy hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Podle jeho slov nikoho zabít nechtěl.

Poškozený utrpěl popáleniny na 15 procentech těla, řezné rány a jednu bodnou ránu do hrudníku. Zachránil ho jen urgentní zákrok lékařů. V nemocnici strávil 14 dnů a stále je v pracovní neschopnosti, navíc ho čeká operace ucha. Žena byla zraněna méně, ale také se léčila s popáleninami a s ranami od nože.

Během výpovědi u soudu poškozený odmítl, že by ženu zranil. Přiznal ale, že zaútočil na poškozeného. Chtěl ho ale jen postrašit. Kritickou noc mu prý poškozený opět hrozil zveřejněním erotické nahrávky s jeho manželkou, pokud nezaplatí.

„Sedl jsem si na gauč, vypil jsem čaj, kouřil a přemýšlel, že musím něco udělat. Vzít mu ten záznam,“ uvedl. Nůž si s sebou údajně nebral, zranění vznikla, když se přetahovali o nůž ležící v kuchyňském koutku.

Taková výpověď však byla v rozporu se slovy, která uvedl policistům při vyšetřování. „Můj syn mi to pokazil. Syn mě pokousal, syn mi zabránil, abych ho umučil,“ četla předsedkyně senátu jeho výpověď z přípravného řízení.

„Nebyl jsem pokousaný od syna,“ odmítl to obžalovaný a tvrdil, že nůž vydal synovi sám.

„Syn mě nepochopil, on se slitoval nad Bohdanem. Zachránil Bohdana. To neměl dělat. Syn jednal nesprávně, šel proti mně. Kdyby mě od činu zdržoval někdo jiný, zranil bych ho, pobodal, zabil. Tím že mě od činu zdržoval vlastní syn, nemohl jsem nic udělat,“ přečetla soudkyně dále ze spisu.

„Nic takového jsem neříkal, vážený soude,“ nesouhlasil opět obžalovaný.

Erotická videa v telefonu poškozeného nenašel ani on, ani následně policie. Když se ho ale policisté zeptali, co by udělal, kdyby je našel, řekl: „Všechny bych ubil, zařezal. Po zhlédnutí videa jsem chtěl z Bohdana udělat opici. Zabití, to je nejlevnější řešení trestu zločince. Uřízl bych mu vejce (varlata), uši, nos,“ stojí v zápisu z výslechu.

„Nic takového jsem neřekl,“ stál si muž na svém u soudu.

Poškozený Bohdan A. vypověděl, že útok přišel, když v noci všichni spali. „Asi v 11:30 najednou koukám, že je takový nějaký příšerný horko. Nic jsem neviděl, všechno pálilo. Spálili mě ucho, prsa, záda, strašně mi bylo špatně. Pak jsem cítil, jak se do mě zabodl nůž. Moje kamarádka vstala, pak jeho manželka, syn, odtahovali ho. Utekli jsme do sprchy, zavřeli jsme se, on rozbil sklo, pak přišel jeho syn, tam mu vzal nůž,“ vypověděl poškozený. Sám je přesvědčen, že ho chtěl obžalovaný zabít. Ale příčinu prý nezná.