Dvacetiletý sadomasochista zbil při sexu dívku do bezvědomí. Dostal tři roky

Dvojice spolu ulehla do postele v mladíkově bytě v Karlových Varech. „Když mu poškozená sdělila, že nemá zájem o sex, tak ji nejméně desetkrát udeřil pěstí do obličeje, až ztratila vědomí. Pak ji svlékl ze spodního prádla a zasunul penis do vagíny. Poté, co se dívka probrala, znovu ji začal mlátit, zacpával jí ústa rukou a nadával jí, že je kurva. Aniž by ejakuloval, přestal s ní souložit a umožnil jí odejít z bytu,“ stojí v obžalobě.