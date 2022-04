Drama v hořícím bytě Opavě, seniorka nechtěla pryč

„Policisté oddělení hlídkové služby územního odboru Opava okamžitě vyjeli do ulice Na Dolním poli, kde bez zaváhání vběhli k zasaženému bytu v prvním patře. Vstupní dveře vyrazili a našli starší obyvatelku, která se zdráhala a byt nechtěla opustit. Policisté i přes její námitky ji odvedli z hořícího bytu do bezpečí,“ uvedla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Třiasedmdesátiletá žena byla předána do péče lékařů. „Rychlým zásahem policistů hlídkové služby žena neutrpěla vážná zranění, i přesto byla převezena do místní nemocnice. Její byt je zcela požárem zničen. Dva muži z domu byli po ošetření propuštěni do domácího léčení. Ostatní lidé se po uhašení mohli vrátit do svých bytů,“ dodala mluvčí.