Dodávka smetla na pumpě na D10 stojan i auta. Příčinou byl smyk, zjistila policie

Nehoda se stala v červnu u obce Hlavenec. „Během vyšetřování kriminalisté zjistili, že při dopravní nehodě uvedl čtyřicetiletý řidič nákladního automobilu Iveco Daily vozidlo do smyku, přejel do pravého jízdního pruhu a následně do pruhu odbočovacího až do prostor benzinové čerpací stanice,“ uvedla Nováková.