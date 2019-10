Odsouzení manželé Kottovi nastoupili do vězení

Do pražské ruzyňské věznice nastoupili v pondělí dopoledne svůj trest odsouzení manželé Petr a Kateřina Kottovi, kteří si mají shodně odpykat šest let za korupci v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana (za ČSSD) Davida Ratha. Právu to sdělil dobře informovaný zdroj.