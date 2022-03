Do Trojské lávky zatékalo již od uvedení do provozu, řekl žalobce

"Korozní procesy probíhaly již od uvedení lávky do provozu, protože do ní zatékalo – byly v ní praskliny," uvedl s tím, že projektant Stráský dostatečně nezohlednil vedlejší vlivy, konkrétně zatížení větrem a teplotou. "Pokud by byla navržena na reálné účinky zatížení, k porušení hydroizolace mostovky by nedošlo a poškození solí by nemohlo mít vliv na výztuž," tvrdí Vavrečka.