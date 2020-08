Do sportovních dotací jsem se nepletl, řekl expremiér Sobotka soudu

„Ne, já jsem se nepletl do toho, jak budou rozdělovány investiční programy,“ odpověděl Sobotka na dotaz soudkyně, zda věděl něco bližšího o porcování finančních prostředků do sportu.

Sobotka se vyjádřil i ke jmenování Kratochvílové náměstkyní ministerstva školství. Ta se mu prý přišla tehdy představit, do té doby ji neznal. „Já bych spíše na to místo jmenoval někoho staršího a zkušenějšího, protože to nebyla vůbec snadná pozice,“ poznamenal expremiér. Dodal však, že personální otázky jsou věcí jednotlivých ministrů a ministryni Kateřině Valachové (ČSSD) do výběru nezasahoval.