Do muže v metru kopali i na zemi. Policie dostala k brutálním útočníkům desítky poznatků

„Skupina mužů napadla údery pěstí do obličeje poškozeného. Poté, co se ocitl na zemi, do něj ještě několikrát kopli a dupli. Od dalšího napadání je neodradila ani skutečnost, že ležící muž neměl proti početné převaze šanci se ubránit, a tak si rukama chránil alespoň hlavu,” popsal Rybanský už ve středu.