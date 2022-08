Do Českého Švýcarska přijelo dalších 150 hasičů, musejí se častěji střídat

ČTK to v pondělí řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Šéf hasičů Ústeckého kraje Roman Vyskočil v České televizi uvedl, že v pondělí ráno přijelo dalších 150 hasičů s technikou.

O víkendu s požárem v národním parku bojovalo 780 hasičů. Podle Vyskočila v pondělí přijede z republiky dalších 150 hasičů s technikou, hasiče je potřeba na střídání. „Pracují v náročném terénu, potřebujeme častěji střídat a dostat se co nejdále, do těch nejzazších míst,“ řekl Vyskočil v ČT.

Budíček pro české klimaskeptiky, píše o požáru Českého Švýcarska The Guardian

Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Nadále je zavřen také hraniční přechod přes Hřensko do Německa.