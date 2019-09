Dívku pokousala v obličeji nehlídaná doga. Šlo o přestupek, odmítl stížnost Ústavní soud

Okresní soud v Trutnově posuzoval případ jako zohyzdění, nicméně po znaleckém zkoumání došel k závěru, že způsobená zranění nedosahují pro zohyzdění dostatečné intenzity. Soud zvažoval i to, jestli by nemohlo jít o ublížení na zdraví z nedbalosti, ale dospěl k závěru, že ani tato právní kvalifikace nejde použít, a věc tak posoudil jen jako přestupek.

Soudci jedním dechem dodali, že s dívkou soucítí, ovšem podle nich byl případ důkladně vyšetřen, a pokud by stížnosti vyhověli, znamenalo by to, že by pak každý nespokojený poškozený v trestní věci mohl podobně usilovat o přísnější trest pro pachatele. Fenyk také dodal, že rodina má možnost se domáhat odškodnění civilní žalobou.