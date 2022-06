Dítě v Kyjově vypadlo z okna ve čtvrtém patře

„Naše operační středisko vyslalo pozemní lékařskou posádku i leteckou záchrannou službu do Kyjova. Chlapec utrpěl těžká zranění, naši zdravotníci jej zaléčili, zafixovali a bylo nutné jej i zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci. K další péči pak předškoláčka transportoval vrtulník do brněnské Dětské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Mluvčí v této souvislosti apelovala, aby rodiče nepodceňovali vynalézavost i malých dětí, které okna či balkony lákají. „Dítě by se vůbec nemělo dostat na balkon, je potřeba zablokovat mu přístup na něj. Stejně tak by se nemělo dostat k otevřenému oknu. I když se rodič domnívá, že okno je dostatečně vysoko a dítě na něj nedosáhne, není to pravda. Dítě je schopno dostrkat si k oknu například krabici, židličku nebo třeba i velkou hračku, na předmět vyleze a okno, resp. nebezpečí je na dosah,“ varovala Bothová.