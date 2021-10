Dítě svého přítele zneužívala k perverzním hrátkám, půjde na pět let do vězení

Na pět let do vězení půjde Markéta V. (28) z Plzeňska za to, že zneužívala k perverzním sexuálním hrátkám osmiletého syna jejího bývalého přítele. V úterý ji tam poslal Krajský soud v Plzni, který se podle státního zástupce Martina Rykla ztotožnil s obžalobou. „Uznal ji vinou z týrání a znásilnění,“ uvedl Rykl s tím, že rozsudek není pravomocný. Žena navíc musí dítěti zaplatit 100 tisíc korun za způsobenou psychickou újmu.