Dítě přivedli až na práh smrti, vyvázli s podmínkou

Obžalovaná opakovaně dceru fyzicky týrala tím, že jí máčela prsty rukou do soli, které si poté nezletilá dávala do úst a očí

„Když dcera odmítala podávanou stravu nebo plakala, obžalovaný s ní opakovaně třásl tak, že ji držel za trup, čímž jí způsobil opakované poranění hlavy a mozku,“ napsala do obžaloby.

Rodiče se bránili, že dceři nijak neubližovali. „O tom, že malá měla zranění lebky, zlomené ručičky, zakrvácené spojivky a že si to nemohla způsobit sama, jsem něco málo slyšela. Nedokážu si to vysvětlit, nezpůsobila jsem jí to,“ řekla žena při výslechu s tím, že namáčení ručiček do soli udělala na popud svého partnera.