Desítky bodných ran a hlava rozmlácená sekerou, soud řeší dvojnásobnou vraždu v Břeclavi

Podezřelý se poté vydal do patra, kde viděl, že se v jednom z pokojů svítí. V místnosti překvapil další obyvatelku domu. „Tlačil ji rukou na záda a zasadil jí 98 bodných a řezných ran, následkem čehož okamžitě zemřela. Zaútočil na ni, protože se bál, že by jej jinak poznala,“ dodal státní zástupce. Podle obžaloby si obviněný z domu odnesl pár tisíc korun, šperky, či kytaru.

Štaubert vyrukoval s netradiční obhajobou. Přiznal, že na místě činu v inkriminovanou dobu byl, ovšem někdo ho tam prý udeřil do hlavy, on se potácel, padal na oběti a pak utekl. K výpovědi jej prý nutili policisté.

„Když jsem se probral, viděl jsem pána, jak leží na zemi. Zjistil jsem, že je mrtvý. Bylo mi hrozně špatně, ale vzpomněl jsem si, že tam bydlí ještě paní, tak jsem šel do patra, našel jsem ji mrtvou, ale jak se mi točila hlava, tak jsem na ní upadl. Měl jsem strach, že to bude někdo chtít hodit na mě, tak jsem sedl na kolo a ujel. Doma jsem spálil nějaké věci, pozvracel se a šel spát,“ upřesnil v dřívější výpovědi.

Byla to jatka, vrah řezal do mrtvých, popsal svědek břeclavské vraždy

Byla to jatka, vrah řezal do mrtvých, popsal svědek břeclavské vraždy Krimi

U soudu se Štaubertovi mluvit už moc nechtělo. „Policisté si mě zavolali do Břeclavi, tam mi nasadili pouta a odvezli do Brna. Říkali mi, co se stalo. V Brně mě pak obestoupilo asi šest policistů a vypadalo to, že mě chtějí zbít. Jeden na mě řval, šla z něj cítit asi vodka, nabízel ji i dalšímu kolegovi. Já měl strach, že mě budou bít, tak jsem mluvil,“ stěžoval si soudci obžalovaný.