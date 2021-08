Na Bruntálsku masivně uniká plyn a hoří

„Evakuováno bylo 18 plus asi deset zaměstnanců, bylo to bez jakéhokoliv ohrožení na životech nebo majetku. V této chvíli je to všechno pod kontrolou,“ potvrdil ředitel krajské příspěvkové organizace Sagapo, která domov pro zdravotně postižené provozuje, Petr Konečný.