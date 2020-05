Dělali si ze mě prču, nikdo se na vpich nepodíval, řekl soudu o zdravotnících ochrnutý muž

Případ se stal 20. října roku 2017. Muž se dostal do nemocnice kvůli silným bolestem hlavy, kterými trpěl po dřívějším onemocněním. „Bolesti nepřestávaly, tak jsem zazvonil, aby přišla sestra. Přišel zřízenec, řekl jsem mu to a on odešel. Pak jsem zazvonil znova. Objevila se zdravotní sestra se zřízencem, on mě otočil na bok a ona mi dala injekci,“ vypověděl poškozený senior.