Rath odchází do vězení s desetimilionovým dluhem

Podle svých slov dosud neposlal 10 milionů korun jako součást trestu. „Já je nemám. Vrchní soud mi zatím neuvolnil peníze, což je asi 2,5 milionu. Takže mi je stát musí vrátit, a pak jim je můžu zaplatit. Můj proces je politický, všichni do toho zasahovali v čele s paní Bradáčovou. Chtěli mi zavřít ústa. Až to dostanu k mezinárodnímu soudu, tak bude mít Česká republika ostudu,“ podotkl Rath.

Zopakoval, že je s podivem, jak rychle mu byla doručena výzva do nástupu trestu. „Mně jedinému přivezli nástup do výkonu tři policisté, ostatním obžalovaným to poslali poštou. Je to jasný důkaz, že soudce Pacovský je podjatý. Nikdo z ostatních výzvu ještě nedostal,” řekl Rath.