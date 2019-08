Další vyšinutý řidič kamionu se na čtyřproudovce otáčel do protisměru

Událost se stala v úseku, kde je komunikace čtyřproudá se dvěma pruhy v každém směru, které jsou odděleny dvojitou plnou čárou. Na záběru je vidět, jak Kostelenec vjede do levého pruhu, aby předjel pomalejší kamion. Ten mu v táhlé pravotočivé zatáčce znemožňuje výhled dopředu na další kamion, který se najednou z připojovacího pruhu prudce otáčí přes pravý i levý pruh a dvojitou čáru do protisměru.

Kostelencovi se těsně podaří před kamionem dobrzdit a zabránit srážce. Pokud by jel rychleji nebo pokud by se plně nevěnoval řízení, následky mohly být velmi vážné.

Otáčení kamionu do protisměru na čtyřproudé komunikaci vyvolalo v ČR rozruch už letos v březnu, kdy stejně šílený manévr provedl 59letý polský řidič na silnici I/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Ten odbočil vlevo do protisměru na sjezd určený pro vozidla mířící od Jablonce nad Nisou, nedělal si starosti s dvojitou plnou čarou ani s tím, že za ním jede v levém pruhu osobní auto. Střihl to doleva takovým způsobem, že šofér za ním měl jen úzkou skulinu na to, aby rychle projel a nenarazil do protijedoucího auta. Jeho případ nyní řeší polští policisté. [celá zpráva]