Další Čech dostal za teror na Ukrajině 20 let

Podle rozsudku Polák páchal trestnou činnost na východě Ukrajiny minimálně mezi lety 2016 a 2020. V prosinci 2016 odjel z Prahy na území ovládané vojensky organizovanými jednotkami samozvané Doněcké lidové republiky, nechal se vystrojit a vyzbrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám na straně tzv. republikánské gardy. Nejprve působil jako odstřelovač a později jako velitel čety.

Podle státního zástupce měl Polák zabít minimálně čtyři lidi, za což mu hrozí i výjimečný trest. Městský soud toto ale neměl za prokázané. „Na základě důkazů je jasné, že se (obžalovaný) do značné míry chlubí. Lze těžko mluvit o tom, zda ty osoby zastřelil, či nezastřelil, můžou to být čistě hypotetické osoby,“ konstatovala soudkyně Hana Chaloupková.

Státní zástupce totiž vycházel z Polákových vyjádření. „Ne, vážení čučkaři, soudíte nás, dobrovolníky proti fašistické ukrajinské juntě za terorismus. Jste zažraní, slepí a hluší k utrpení lidí Donbasu. Historii píšou vítězové, ne čučkaři,“ psal svědkům mimo jiné Polák, který ve svých projevech ohledně ruské invaze na Ukrajinu neváhal zmínit i LGBT komunitu nebo maďarsko-amerického finančníka George Sorose. Polák také uvedl, že se do České republiky vrátí pouze „na tanku nebo na padáku“.

„Soudit někoho na základě příspěvků na sociálních sítích je vždy nepříjemné, protože spousta lidí má pocit, že na sociální sítě může napsat cokoliv. Na druhou stranu spousta lidí bezmezně věří tomu, co je na sociálních sítích napsáno,“ konstatovala soudkyně.

„Chtělo by to lidi nutit, aby více pochybovali o tom, co si kde přečtou, život takového stáda, které něčemu věří, je potom velmi snadno ovladatelný a velmi snadno zneužitelný. Někteří z těch lidí, kteří v současné době bojují na Donbasu, jsou pod vlivem propagandy. Je úplně jedno, jaké mocnosti. Právě v tomhle shledáváme tento typ trestné činnosti jako velmi nebezpečný,“ uzavřela Chaloupková.