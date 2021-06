Čtveřice mladíků havarovala na Opavsku, auto letělo přes potok

„Vozidlo Volvo z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru a následně do levé silniční příkopy. Zde narazilo do betonové zídky mostu a bylo vymrštěno vzhůru. Přeletělo přes Heraltický potok, kde narazilo do břehu potoka a zůstalo stát na střeše,“ popsala nehodu policejní mluvčí Pavla Jiroušková s tím, že potvrdila, že se těžce zranil řidič i tři spolujezdci.