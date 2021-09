Cizinec v Zábřehu napadl muže nožem

Útočník již čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Jde o muže s bohatou trestní minulostí, a to nejen majetkového, ale i násilného charakteru. Zároveň se nejedná o jediný skutek, kvůli kterému byl obviněný v posledních dnech v hledáčku policistů.

Na svědomí má podle nich také vloupání do chatky v zahrádkářské kolonii a neoprávněné vniknutí do obydlí své známé, o kterém Právo před časem již informovalo. Muž tehdy pod rouškou tmy, zimy a v alkoholovém opojení se po rozbití skleněné výplně okna neoprávněně vloudit do pokoje ženy situovaného v přízemí ubytovny.