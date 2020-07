Cizinci výprask skinům prošel, zbitý chodec už ne

Incident se odehrál letos v únoru. Předcházel mu konflikt Ramadana s řidičem trolejbusu, který na něj zatroubil poté, co se cizinec otáčel v křižovatce ulic Koperníkova a Tylova blízko centra města. Na zastávce pak obžalovaný trolejbus dojel, zastavil u něj a jeho šoférovi sprostě nadával. Celou situaci sledoval i 51letý Václav H. s manželkou.

Ramadan k němu přiběhl a nejprve ho úderem do ramene srazil k zemi a pak do něj bouchal pěstmi. Žena se snažila útočníka odtrhnout, ale schytala ránu do obličeje.