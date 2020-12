Český kamion ve Francii předjížděl v protisměru přes křižovatku

Událost se stala 4. prosince. Na videu je vidět, jak kamion společnosti Valatrans začíná při přerušované čáře předjíždět delší nákladní soupravu. Čára se však rychle mění v plnou. Řidič českého kamionu však pokračuje v předjíždění. V protisměru objíždí první ostrůvek ve středu silnice, celou křižovatku ve tvaru T a následně další podlouhlý ostrůvek, při kterém duchapřítomný řidič protijedoucího bílého osobního automobilu zpomalí a uhne za okraj silnice na trávu.

Poté řidič českého kamionu pokračoval v protisměru přes druhou křižovatku, před ním zastavují další dva vozy a kamion se po chvíli dostává zpět do svého pruhu. „Video jsem viděl. Je to špatné, jde o velký přestupek,“ přiznal Právu šéf dopravní společnosti Valatrans z Liptálu na Vsetínsku Jaroslav Vala.

K události došlo v oblasti Orleans mezi obcemi Tavers a Met. „Toto video jsem sdílel mezi prvními, ten úsek je přímo před mým domem. Je to nehorázné, mohlo to skončit smrtelnou nehodou. Toho zahraničního kamioňáka je třeba nutně zastavit, než se vrátí do České republiky,“ uvedl na sociální síti facebook Tanguy Singla.

„Nedokážu na to nic říct. Jedná se o bezproblémového řidiče. Pracuje u nás čtyři roky. Není to žádný alkoholik. Za celou dobu neměl ani jednu nehodu. Pobavím se s ním, až přijede na firmu,“ sdělil Vala. Podle něj jde o řidiče zkušeného, kterému je kolem 55 let.

„Je to starý profík. Perfektní řidič. Nevím, co se tam odehrálo. Kdyby to byl mladý chlap, řidič, který pije, neměl bych co řešit. Ale tento pán u nás odvedl velký kus práce. Nebudu mu teď ale volat a stresovat ho. Je stále na cestě. Nepoužívá ani sociální sítě,“ podotkl Vala.