Český džihádista dřív z vězení nepůjde, rozhodl definitivně soud

Právo informaci zjistilo ze soudní databáze. Argumenty Silovského obhájkyně o tom, že její klient, který v roce 2016 odjel do Sýrie s úmyslem přidat se k teroristům z Islámského státu , je vzorný vězeň, má rodinné zázemí a příslib zaměstnání, soudy k jeho podmíněném propuštění z výkonu trestu nepřesvědčily.

Lounská soudkyně Adéla Beranová při odůvodnění svého rozhodnutí uvedla, že není přesvědčena o tom, že se odsouzený dostatečně napravil. „Ztotožnila jsem se se závěry věznice, že resocializace u odsouzeného ještě zcela neproběhla. Ve svém dnešním vyjádření před soudem na otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se koránem, odpovídal neurčitě a nejasně,“ uvedla soudkyně Baranová.

Upozornila také na to, že odsouzený neprojevil ani snahu spolupracovat s psychology nebo psychiatry na řešení schizoidní poruchy, kterou mu diagnostikovali znalci a kvůli které mu také soud uložil v rámci trestu ochranné psychiatrické léčení.

Sám Silovský během srpnového jednání před soudem řekl, že se cítí být stále muslimem, ale pro islám už není tak zapálený. „Pochopil jsem, že to, co jsem udělal, byla chyba, špatné rozhodnutí. Dnes už mě ideologie Islámského státu nezajímá,“ prohlásil Silovský.

Český „džihádista” stráví ve vězení šest let, odvolací soud mu zpřísnil trest

Český „džihádista” stráví ve vězení šest let, odvolací soud mu zpřísnil trest Krimi

Mladík ze Spáleného Poříčí se začátkem února 2016 vydal do Sýrie, kde plánoval zapojit se do válečných akcí bojovníků z Islámského státu. Cestu si pečlivě připravil, od letenek až po zapůjčení auta, kterým chtěl překročit hranice z Turecka do Sýrie. Na letišti v Istanbulu ho ale zadržela turecká policie, které po kratším pohovoru přiznal důvod své cesty. Na teroristických útocích se prý podílet nechtěl. Podle soudních znalců jednal ve stavu zmenšené příčetnosti, trpí totiž schizoidní poruchou osobnosti.