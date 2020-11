České soudy nutily invalidní ženu, aby platila dluhy za muže, který ji opustil. Zarazil to až ÚS

Až teprve Ústavní soud (ÚS) se postavil na stranu invalidní ženy a jejího syna ve sporu s bankou, když zvrátil předchozí rozhodnutí všech pater české justice o tom, že by dvojice měla platit dluh za ženina exmanžela. Ten rodinu opustil a přestal splácet hypotéku. Podle verdiktu ÚS by se měly soudy zamyslet nad tím, zda vymáhání takové pohledávky není v rozporu s dobrými mravy a zda by případ nešel řešit jinak.