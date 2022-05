Bývalý šéf mordparty Mareš vypovídal u soudu v kauze Barták. Moc toho neřekl

Barták si v roce 2013 začal odpykávat dvanáctiletý trest za sexuální obtěžování asistentek. Podle obžaloby ze msty za odsouzení plánoval vraždy bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, pravoslavného kněze Eugena Freimanna a také advokáta Oldřicha Choděry, kteří v jeho případu vypovídali.

Právě Mareš totiž v roce 2013 převzal od Bartákova spoluvězně z liberecké vazební věznice tajně natočený audiovizuální záznam, na němž Barták rozvádí své vražedné plány.

Poslední dva muže chtěl Barták před jejich zavražděním ještě vydírat, a získat tak finance v řádu desítek milionů korun na útěk z věznice. Využít k tomu chtěl vrtulník i soukromé letadlo a přes Polsko se hodlal dostat do Běloruska, kde by mohl získat politický azyl.

Krajský soud v Liberci se údajně vražednými plány Jaroslava Bartáka zabývá už počtvrté, třikrát ho uznal vinným. Poprvé mu za plánování vražd vyměřil trest 18 let vězení, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé mu uložil 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí mu uložil osmiletý trest, vrchní soud ho snížil na šest a Nejvyšší jej opět zrušil.

Josef Mareš Foto: Novinky

Právě Nejvyšší soud také rozhodl, aby se liberecký soud pokusil co nejvíce osvětlit, jak tajně pořízená nahrávka s Bartákem vznikla a jak se dostala z věznice. Osvětlit to měl právě Mareš.

Ten ale v pátek v Liberci zopakoval, že si už nepamatuje, od koho dostal informaci, aby převzal natočený záznam s Bartákem.

„Prvotní informaci, kterou jsem dostal, jsem dostal z vězeňského prostředí. Ale neřeknu vám to přesně. Prostě nevím,“ odpověděl Mareš. Záznam měl pořídit Bartákův spoluvězeň Miloš Levko, za kterým měl Mareš odjet do liberecké vazební věznice. Do té doby prý Levka neznal. „Než jsem odjel, ověřoval jsem si, jestli to není bájný pohádkář,“ popsal expolicista.

Záznam nezanechal stopy

Od Levka prý převzal dokumenty a nosič se záznamem. Ten si prý prohlédl a pak informoval libereckou věznici a po ní i liberecké kriminalisty. „V celé věci jsem jinak nepůsobil, nemám s tím nic společného,“ trvá na svém Mareš.

Levko měl Bartáka natočit kamerou ukrytou v hodinkách. Hodinky se ale nikdy nenašly a Levko nevysvětlil, co s nimi udělal. V Liberci v pátek vypovídal také soudní znalec, který měl prozkoumat soubory s natočeným záznamem a zjistit, zda s nimi někdo nemanipuloval a jakým zařízením byly pořízeny.