Bývalý obchodní ředitel Pražských služeb dostal pět let vězení

Uvedla, že není příznivkyní vysokých trestů po tak dlouhé době. „Nicméně sazba, která tam je, je pět až deset let a neoprávněný prospěch přesáhl 20 milionů korun. To jsou skutečnosti, které prostě nemůžeme pominout. Jedná se o závažnou trestnou činnost, porušení jeho postavení bylo dle našeho názoru značně brutální. Obžalovaný jako odborník v oboru musel vědět, do čeho jde a co riskuje,“ dodala.