Bývalou přítelkyni ubodal, protože si psala s jiným. Odsedí si 15 let

„Každá vražda je surová a každá vražda je svým způsobem trýznivá, pokud ta oběť nezemře hned, což bývá zřídkakdy. V tomto případě nešlo o zvlášť trýznivý způsob vraždy,“ zdůraznil v odůvodnění soudce Michal Hodoušek a vysvětlil, že o posouzení vraždy provedené zvlášť surovým a trýznivým způsobem by se dalo uvažovat například při větším počtu bodných ran.

„V tomto případě to nebylo, byly tam v podstatě dvě velice silné rány, které samy o sobě vedly ke smrti poškozené,“ dodal Hodoušek. Soud proto patřičně upravil i trestní výměru.

Fiala se svým odvoláním soud snažil přesvědčit, že nevraždil s rozmyslem, čímž chtěl dosáhnout nižšího postihu. „K tomu jeho jednání bych chtěl říct, že to udělal úmyslně a i mně se zdá těch sedmnáct let málo,“ komentoval otec zavražděné.

Fiala ubodal svou bývalou přítelkyni loni na začátku listopadu. Kvůli podezření, že má novou známost, za ní vyrazil ráno do České Lípy. Tam si záhy potvrdil, že to je pravda.

„Seděli jsme v kuchyni, snažili jsme se nějak dát věci dohromady a pak se stalo, co se stát nemělo. Říkal jsem jí, že vím, že si píše s jiným chlapem. Říkala, že to není pravda, že ho ani nezná,“ uvedl Fiala. Když ji ale konfrontoval se záznamem její komunikace s novým nápadníkem, tak odešla do obývacího pokoje a Fialu vyzvala, aby z bytu odešel. Fiala jí odvětil, že si dokouří v kuchyni rozkouřenou cigaretu.