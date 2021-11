Bývalého šéfa ruzyňské věznice soudí kvůli korupci. Lži a objednávka, odmítl obžalobu

Podle psycholožky, která vyšetřuje uchazeče o práci ve vězeňské službě, na ni Horák například tlačil, aby byli někteří přijati i přes to, že neprošli testem. „Bylo to nepříjemné, často prosazoval některé lidi, aby byli přijati. Obecně se jednalo o lidi nevhodné,“ uvedla žena. „Byli tak nevhodní, že to bylo na zamítnutí, a já to pak schytávala,“ doplnila.