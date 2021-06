Bývalá studentka obvinila pedagoga ze znásilnění

Trýznivé zážitky v podobě vynuceného sexuálního styku měla tehdy již plnoletá studentka zažívat se svým o 29 let starším učitelem v letech 2008 a 2009. Jak vyplynulo z dokazování u soudu, dvojice se tehdy skutečně stýkala, jenže jako oficiální pár. Vedení školy chtělo nerovný poměr řešit s dívčinými rodiči, ti ale vzkázali, ať do toho škola nezasahuje.

Náklonnosti si užívala včetně přijímání dárků. Vždy působila suverénně, vyhovovalo jí to.

„Jsem ráda, že se ti to se mnou líbilo, bylo to krásné. Miluju tě a nemůžu bez tebe žít. Chci být s tebou a každý den se vedle tebe probouzet. Jsi mou životní láskou, patřím ti celá,“ nechal Ryška nahlédnout do komunikace a upozornil i na fotky z téhož období, kdy se dívka na dovolené k pedagogovi tulila, usmívala se a líbala jej.