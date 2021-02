Bylo málo mrtvých, loudil zloděj kleští o nižší trest

Místo toho, aby nastoupil do vězení za dříve spáchané krádeže, brouzdal již devětkrát trestaný recidivista při loňském jarním nouzovém stavu po Brně. Do oka mu nakonec v jednom z obchodních center padly kleště. Do kalhot si dal rovnou dvoje, jenže hned za pokladnami jej zadržela ostraha.