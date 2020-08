Byl jako Jekyll a Hyde. O muži z Bohumína jeho známí mluví každý jinak

Lidé, kteří členy rodiny znají, tvrdí, že takový konec si nezasloužili. Litují hlavně malé děti, které v bytě zemřely. Žháře, který do bytu přišel s hořlavinou v ruce, nejspíš aby se pomstil za to, že se od něj rodina odloučila, pak někteří charakterizují jako „normálního chlapa“, někteří jako podivína.

„O mrtvých jen dobře, ale byla to divná partaj. Pořád se řešily nějaké stížnosti, pořád tam popíjeli nebo něco oslavovali. Jeho táta za nimi občas chodil. Že mezi nimi panovala taková nenávist, mne dodnes ani ve snu nenapadlo,“ řekl soused.

Hasiči se brání kritice: u požáru v Bohumíně jsme byli do pěti minut

„Nemůžu o něm říct špatné slovo, byl to sympaťák, vždycky mě zdravil z dálky, i když jsme se znali jen od vidění. Za měsíc měl mít svatbu, taky jsem to slyšel. Je to hrozná tragédie, takový konec si opravdu nezasloužili,“ řekl soused z paneláku.