Bezdomovec znásilnil šestnáctiletou dívku, dostal 3,5 roku

Obhajoba uvedla, že s intimními hrátkami si začala sama dívka, a proto těžko lze hovořit o znásilnění. „Soud zcela pominul zprávu z nemocnice 36 hodin po aktu, kdy je zřejmé, že tam žádné zranění není. Důkazy vyvrací, že by jí obžalovaný nějaké poranění způsobil tím, že by se pokoušel o styk a zneužil její bezbrannosti. Navíc měl důvod se domnívat, že poškozená je už dospělá. Byla v korona centru, kam byl povolen vstup jen dospělým, nebo těm, kteří to o sobě tvrdili,“ argumentoval obhájce v odvolání proti původnímu verdiktu brněnského městského soudu.

Sám Benkovič se pak zaklínal, že není žádný násilník. „Nejsem stoprocentní občan, že bych pracoval a tak. Byl jsem na ulici, kradl jsem a dělal přestupky. Ale nikdy jsem nikomu neublížil a vždy jsem spolupracoval s policií. Nejsem člověk, který by někoho znásilnil. Neudělal jsem jí nic, co by si nepřála,“ hájil se bezdomovec.

„Lichotilo mi, že taková holka jde po mě, přeci jen mi je přes padesát. Ona byla opuštěná, já byl opuštěný. Lehla si vedle mě, začala mě hladit a já se k holkám choval vždycky slušně,“ dodal Benkovič s tím, že na něj možná chce hodit znásilnění, protože jej podezřívala z krádeže řetízku.

Byl v podmínce

Odvolací senát v čele s Danou Kancírovou ale taková obhajoba nepřesvědčila. „Je to případ nepřímých důkazů. Svědci slyšeli, jak poškozená volá, ať ji nechá být. Na jejím oblečení se našly stopy, obžalovaný si už předtím dovoloval na jinou svědkyni. Nenašli jsme žádný důvod, proč by poškozená chtěla obžalovanému škodit. Nelze navíc věřit, že by o jejím věku vůbec neuvažoval. Trest rozhodně není nepřiměřeně přísný,“ rozhodla Kancírová a upozornila, že muž už byl dříve odsouzen za ublížení na zdraví a činu se dopustil v době podmíněného propuštění z věznice.