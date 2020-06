Bezdomovce v Praze podle obžaloby zbil, vyfotil si ho a upálil. Hrozí mu až výjimečný trest

„Nevím, opravdu si to nepamatuju,“ zní obhajoba Jiřího Málka (39), který je obžalovaný mimo jiné z brutálního zmlácení a upálení bezdomovce v pražských Záběhlicích. Málek v pondělí u pražského městského soudu tvrdil, že si kvůli alkoholovému opojení vybavuje maximálně to, že muže „dvakrát nebo třikrát kopl“. Za vraždu a další činy může dostat až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.