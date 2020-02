Benešová zrušila odvolání šéfky žalobců v Plzni

Čím konkrétně Zelená ministryni ke změně názoru přesvědčila, není jasné. Nikdo to zatím nechtěl komentovat s ohledem na to, že správní řízení je neveřejné. „Mohu pouze sdělit, že rozhodnutí ministryně spravedlnosti bylo doručeno a paní Zelená si ho převzala. Nyní běží patnáctidenní lhůta, kdy může opět podat rozklad,“ sdělil v úterý Právu mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Pokud by ministryně potvrdila své prvotní rozhodnutí, byl by to pro šéfku žalobců definitivní konec ve funkci. Pak by se mohla bránit jen podáním správní žaloby k soudu, která by však už odkladný účinek neměla.