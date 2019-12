Bagr začal demolovat v Lenoře dům po výbuchu

V Lenoře na Prachaticku začala ve čtvrtek demolice obytného domu, který zničil na začátku října požár a výbuch. Stavaři by měli objekt kompletně strhnout a rozebrat do Vánoc. Práce s pásovým nakladačem se výrazně nedotknou provozu na silnici I/39, po které jezdí řidiči do Německa.