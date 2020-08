Babička mu dala čaj a sušenky, pak ji uškrtil. Soud potvrdil mladíkovi 17 let vězení

Nezaměstnaný mladík svůj čas trávil poflakováním po Brně, okrádáním rodičů, braním drog a hraním na automatech. Za krádeže už byl potrestán obecně prospěšnými pracemi, ale to mu nezabránilo, aby se loni v listopadu vloupal do rodinného domu své babičky. Vyhlédl si okamžik, kdy 80letá seniorka odešla z domu, vlezl dovnitř a ukradl peníze a šperky za necelých dvacet tisíc korun.

Vnuk zavraždil babičku, pak šel do fast foodu a na nákupy. Dostal 17 let

Po činu si v klidu zavolal taxík, odjel do centra Brna, zašel si do fastfoodu, koupil pervitin, zaplatil si hotel a druhý den ráno vyrazil do obchodního centra na nákupy oblečení. Nakonec zamířil do herny, kde ho zadržela policie.