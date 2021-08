Auto v Ostravě srazilo losici

Na frekventované Rudné ulici v Ostravě-Bartovicích srazil v pátek ráno automobil dospělou losí samici. Zatím se neví, zda se jedná o zvíře, které se v této oblasti pohybovalo už letos na konci června. Tehdy měla losí samice u sebe i mládě. To musí potvrdit či vyvrátit analýza DNA, pro kterou odebrali vzorky pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Výsledky by měly být známy do měsíce.