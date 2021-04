Auto v noci rozrazilo v Praze plot před Úřadem vlády

Nehodu u ostře sledované budovy Úřadu vlády vyšetřují od noci na pátek pražští policisté. Do hrazení na prostranství před vchodem do úřadu vrazil řidič s osobním autem. Zatím není zřejmé, zda to byl úmysl, nebo běžná nehoda. Policie muže zatím nevyslechla. Čeká se, až vystřízliví, nadýchal totiž zhruba dvě promile.