Auto srazilo dítě, matka na sanitku nečekala. Se zraněným chlapcem ze strachu utekla

Soud měl k dispozici i kamerový záznam z vozu, který jel za autem, jež chlapce srazilo. Jeho řidič vzal matku i s dítětem k sobě do auta, aby počkaly na záchranku. Na zvukovém záznamu z kamery je pak jasně slyšet, co se dělo.

„Děcku se něco stalo a baba zdrhá! To není prdel! Já jsem ju vzal do auta, ale ona utekla!“ rozčiloval se řidič při hovoru s policisty.

„Řidič je mohl vidět. A zranění hocha nebylo takového charakteru, aby to bylo trestně postižitelné. Chlapec měl nohu v sádře, ale u dítěte jeho věku to nepředstavovalo podstatné omezení. Šlo jen o přestupek,“ tvrdil advokát. Sama matka v závěrečné řeči jen uvedla, že ji „zrovna nic nenapadá“.

Soudce Michal Kabelík pak připomněl, že s ženou už měl před časem co do činění, neboť ji odsoudil za křivé obvinění bývalého partnera ze sexuálního zneužívání jejich syna.

Soudce nadzvedlo i to, jak matka utekla. „Kluka srazilo auto, ona si ani nevšimla, že mu přejelo nohu. A zajímá ji co? Že jí to otec vyčte. Prchá se zraněným děckem, o kterém netuší, jestli nemá vnitřní zranění. Matku zajímalo jen to, jak se rychle dostat pryč, kdy by zas asi mohla pomlouvat otce nebo co. Jednalo se evidentně o její vinu,“ zakončil soudce.