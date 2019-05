Petr Kozelka, Právo

V jedné větvi zmíněného případu obřích daňových machinací navíc figuruje i jméno dalšího podnikatele obviněného v brněnské kauze, Pavla Ovčarčina. Vyplývá to z policejního dokumentu k případu, který má Právo k dispozici a jenž „Talabaniho kauzu“ dopodrobna mapuje.

V čele organizované skupiny stál podle NCOZ podnikatel s iniciálami H. R. a El-Talabani. Společně s dalšími kumpány, kteří ovšem dle detektivů jen plnili příkazy, vytvářeli řetězce firem obchodujících se záměrně nadhodnoceným zbožím, přičemž jediným cílem takového kolotoče bylo dosáhnout neoprávněné výplaty DPH při vývozu do zahraničí.

Byl koncovým příjemcem významné části financí vylákaných od správců daně z policejního dokumentu

„Mezi obviněnými byl nejvýše postavený H. R., který řídil činnost skupiny zejména ve vztahu ke koncovým vývozcům do zahraničí. Byl tam i El-Talabani, jenž řídil činnost skupiny zejména ve vztahu k předcházejícím předstíraným obchodním jednáním na území České republiky,“ tvrdí detektivové.

Policie zmapovala obchody ve dvou řetězcích firem, přičemž posledním článkem byl export do Iráku a Spojených arabských emirátů.

„Vývozy zboží do zahraničí neměly žádný reálný ekonomický smysl, a naopak měly za účel zejména skrýt skutečnou povahu a hodnotu takto zobchodovaného zboží, jakož i finalizovat formální splnění zákonných podmínek pro uplatnění jednotlivých požadovaných nadměrných odpočtů DPH,“ upozornili vyšetřovatelé na obchody z let 2008 až 2010.

El-Talabani přitom neměl podle policie v řetězci firem žádné formální postavení, ale fakticky se podílel na jejich řízení a činnosti. „Trestnou činnost s obviněným H. R. zosnoval, inicioval, plánoval a řídil, byl koncovým příjemcem a beneficientem významné části finančních prostředků vylákaných od správců daně,“ jsou si jisti detektivové.

Zároveň upozornili, že podnikatel trval při komunikaci s dalšími členy skupiny na přísné konspirativnosti, časté výměně telefonů a čísel, stejně jako na striktním oddělení osobních schůzek tak, aby nedošlo k odhalení faktické personální provázanosti.

Padělané spodní prádlo

Detektivové vycházejí při hodnocení činnosti obviněných například ze znaleckého posudku na vývoz dámského spodního prádla do jedné z arabských zemí. Skupina podle policie deklarovala, že prádlo vyvezla za 300 korun za kus, ovšem znalec jeho cenu stanovil na 33 korun.

„Veškeré oceňované zboží je v nejnižší kvalitě nacházející se na českém trhu. S podobným sortimentem se lze setkat na vietnamských tržištích. Zpravidla jde o výrobky dovážené z Číny, v případě některých údajně značkových výrobků je předpoklad, že jde o padělky,“ napsal znalec o údajně výhodném vývozním artiklu, za nějž si skupina měla nárokovat odpočet DPH.

Podezření policistů, že deklarované vývozní ceny byly účelově nadsazené, potvrzují i zprávy z agentury CzechTrade. „Není reálné, že by odběratel ve Spojených arabských emirátech zaplatil za takové zboží uváděné částky,“ napsalo místní zastoupení.

Podobně se vyjádřila i agentura z Dubaje a české zastoupení v Iráku navíc upozornilo, že o údajných místních dovozcích v Bagdádu ani Basře nikdo neví.

„Zboží je sice do těchto zahraničních destinací fyzicky vyváženo, ale zcela zjevně pouze z důvodu formálního splnění podmínek pro uplatnění nároku na odpočet, přičemž jeho další využití ze strany deklarovaných odběratelů je více než sporné,“ vysvětlili policisté. Vše dle nich nasvědčuje tomu, že veškeré tyto obchodní a další aktivity byly předem plánovány.

„Nejde o běžnou podnikatelskou aktivitu realizovanou v tržním prostředí mezi navzájem nezávislými subjekty, ale všechny zapojené společnosti jsou od počátku skrytě řízené obviněnými H. R. a El-Talabanim právě s cílem získat v ČR neoprávněnou daňovou výhodu na DPH,“ uzavřeli detektivové.

El-Talabanimu může hrozit v daňové kauze až 13 let vězení, v případě údajného ovlivňování veřejných zakázek se hrozící trest může vyšplhat až k 16 letům. V jedné ze dvou daňových větví, kde policisté škodu vyčíslili „jen“ na 136 milionů korun, společně s El-Talabanim figuruje i další obviněný v kauze údajného ovlivňování zakázek, konkrétně podnikatel Pavel Ovčarčin.

Cesty na Slovensko

Právě El-Talabaniho údajné zapojení do více kriminálních případů by z něj mohlo dělat nevěrohodného svědka. To uznal i soudce Libor Hanuš, když bral pět obviněných v kauze Brno-střed do vazby.

Podnikatel, který usiluje o status spolupracujícího obviněného, což by mu mohlo vynést výrazně nižší trest, přitom do vazby neputoval a může podle informací Práva dokonce opouštět republiku při cestách za rodinou na Slovensko.

„Soud výpověď obviněného El-Talabaniho navzdory tomu hodnotí v současném stadiu řízení jako věrohodnou, a to jednak z toho důvodu, že všechny jeho jednotlivé výpovědi jsou v relevantních bodech, tak jak v čase postupně následovaly, konzistentní a vnitřně bezrozporné,“ argumentuje soudce.