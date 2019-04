hon, Právo

Incident se odehrál loni 3. září na balkoně přízemního bytu. Koleňák se ženou, která byla o devatenáct let mladší, obýval byt několik let. Seznámil se s ní poté, co mu zemřela manželka.

Mladá žena ovšem nikde nepracovala, nadměrně popíjela alkohol a podle Koleňáka ho pouze využívala. Spory vyvrcholily ve chvíli, kdy se oba pohádali kvůli penězům.

„Obžalovaný při hádce vzal kuchyňský nůž a ženu začal bodat do oblasti hrudníku,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský. Konflikt se odehrál na balkoně a samotný útok viděla žena ze sousedství, která zavolala na tísňovou linku.

Když na místo dorazila policie a vyzvala útočníka, aby nůž odhodil, začal vyhrožoval i zasahujícím policistům a následně se několikrát bodl do břicha. Nakonec ho zpacifikovala zásahové jednotka a skončil v nemocnici stejně jako jeho partnerka, která se musela podrobit operaci.

U soudu muž svého činu litoval a tvrdil, že neví, co to do něj vjelo. Rozsudek zatím není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.