O vydání ruského hackera se bude rozhodovat přímo ve vazební věznici

O vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina bude Městský soud v Praze rozhodovat ve vazební věznici na Pankráci. Učiní tak z bezpečnostních důvodů 11. května. Uvedla to ve čtvrtek ČTK. Státní zástupkyně navrhla vydat muže jak do USA, tak do Ruska. Soud se bude zabývat oběma žádostmi najednou.