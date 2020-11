Zlepšení v důležitém ukazateli. Podíl pozitivních testů v ČR klesá

K propadům podílu pozitivních testů došlo i 12. a 19. října, vždy to bylo v pondělí, pokles je však znát i v dlouhodobějším horizontu. Zatímco 26. října činil klouzavý průměr podílu pozitivních testů za sedm dní 32,05 procenta, v pátek 6. listopadu už byl na hodnotě 28,23 procenta.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden představilo nástřel tabulky, podle níž by se mělo v budoucnu řídit zpřísňování a uvolňování opatření. Mezi hlavními kritérii, podle nichž by se mělo o opatřeních rozhodovat, je právě i procento pozitivních testů.

I to by mohlo naznačovat, že vrchol podzimní vlny už se podařilo překonat - méně lidí na testech může souviset s tím, že méně lidí se dostalo do kontaktu s nakaženým a méně jich má příznaky covidu-19.