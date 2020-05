Zdržte varování před koronavirem, měl ještě v lednu žádat WHO čínský prezident

Telefonát mezi čínským prezidentem a předsedou WHO Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem se měl uskutečnit v druhé polovině ledna. Během něj měl podle Spieglu Si Ťin-pching žádat o pozdržení varování o novém koronaviru, který se objevil poprvé právě v Číně.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

WHO po zveřejnění zprávy zpravodajské agentury okamžitě zareagovala a zprávu popřela. „Šéf WHO a čínský prezident spolu 21. ledna nehovořili, navíc spolu nikdy netelefonovali. Takové nepřesné zprávy rozptylují a snižují snahy WHO o ukončení světové pandemie onemocnění covid-19,” uvedla organizace a dodala, že už 22. ledna prohlásila, že „nashromážděná data naznačují, že ve Wu-Chanu dochází k přenosu viru mezi lidmi”.